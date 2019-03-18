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أخبار البلد

رئيس النواب يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:58 ص
رئيس النواب يزور
رئيس النواب يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان
أ ش أ
التقى نيافة الأنبا هيدرا مطران أسوان، مساء أمس بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكورنيش النيل بمدينة أسوان، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس بمحافظة أسوان، في حضور الشيخ محمود محمد قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى إطار تبادل العلاقات الأخوية بين رئيس مجلس النواب والأنبا هيدرا.

وقال الأنبا هيدرا مطران أسوان، أن الدكتور على عبد العال لبى الدعوة بالحضور للمطرانية، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية القوية التي تجمعه برئيس مجلس النواب، مشيدا بالروح التي تجمع أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين.

وقدم الأنبا هيدرا شكره وتقديره للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس لحرصهم الدائم على التواصل مع رجال الكنيسة خلال زيارته المتكررة والدائمة لأسوان.

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