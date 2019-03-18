كاتب روسي: كارثة اقتصادية تتعرض لها تركيا

قال الكاتب الروسي سيرخي مانوكوف، في مقاله بصحيفة إكسبرت أونلاين إن الركود الذي تمر به تركيا يحدث لأول مرة منذ عشر سنوات.



وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام 2018 بنسبة 2.4 % سنوية، مقارنة مع الربع الثالث، عندما انخفض أيضا، ولكن بنسبة 1.6 %. أما مقارنة مع الربع الأخير من العام 2017، فبلغ الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي التركي 3 %.



يتمسك رجب طيب أردوغان بفكرة واحدة ثابتة، فهو يطالب بالنمو الاقتصادي بأي ثمن، ولذلك، تمارس الحكومة ضغوطا على البنك المركزي، للحفاظ على معدلات فائدة منخفضة.



وتابع الكاتب أن المستثمرين يشعرون الآن بالقلق من أن يطول زمن التعافي الاقتصادي في تركيا، فانسحاب رؤوس الأموال الأجنبية ودفع الديون، من قبل الأسر والشركات، لا تبشر بانتعاش سريع. فقد انخفض إنفاق المستهلكين في أكتوبر وديسمبر من العام الماضي بمعدل سنوي قدره 8.9 %، في حين انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا من 10 آلاف دولار في العام 2017 إلى 9632 دولارا في العام الماضي.



