آثار سوهاج: حريصون على التعاون مع الوزارة لصالح الطلاب والخريجين

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها مركز دراسات وبحوث الأثار والترميم بجامعة سوهاج بعنوان "التقنيات الحديثة لتسجيل وتوثيق الآثار الثابتة والمنقولة" وذلك على مدار يومين بمقر كلية الآثار بالجامعة.



من جانبه قال د.محمد معروف مدير مركز دراسات وبحوث الآثار والترميم ووكيل كلية الآثار بجامعة سوهاج أن الدورة التدريبية تأتي في إطار التعاون المتواصل بين الجامعة ووزارة الآثار، خاصة في تبادل الخبرات والمهارات الأثرية بين الوزارة والجامعة.



وتابع لصدي البلد: تحرص الجامعة علي الاستفادة من الخبرات العملية والتطبيقية التي تزخر بها وزارة الآثار، ونقل تلك الخبرات لطلاب الجامعة وصقل مهاراتهم في مجال الحقل الأثري، وهو ما يحرص عليه ا.د.أحمد عزيز رئيس الجامعة،حيث يهتم بربط الجامعة بخبرات وزارة الآثار واستمرار التعاون الدائم لتعم الفائدة.



لذا حرص المركز علي دعوة كل من سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار بوزارة الآثار ومحمد جمال مدير عام مركز تسجيل الآثار بالوزارة،وذلك لعقد دورة تدريبية للطلاب علي مدار يومي ١٩ و ٢٠ مارس الجاري، وتتخللها زيارة ميدانية لأهم المناطق الأثرية بالمحافظة، خاصة منطقة الشيخ حمد ومعبد أتريبس غرب سوهاج.



وتابع: كما حرص عميد كلية الآثار بسوهاج ا.د. عبد الناصر يس علي دعوة الزملاء بالوزارة، للاستفادة من خبراتهم ونقلها لطلاب الكلية وكذلك الخريجين،لتنمية مهاراتهم في الحقل الأثري،خاصة في كيفية استخدام التقنيات الحديثة في اعمال التسجيل والتوثيق العلمي للمقتنيات الأثرية، سواء الثابتة أو المنقولة



يذكر أن الدورة التدريبية تأتي بموافقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وتحت رعاية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عبد الناصر يس عميد كلية الآثار، وستكون لطلاب الآثار المصرية والإسلامية والترميم ومفتشي الآثار وأخصائي الترميم بوزارة الآثار.



ويتضمن التدريب الطرق الحديثة في تسجيل وتوثيق الآثار الثابتة والمنقولة، وآلية إعداد السجلات المتحفية، والضوابط المنظمة للعمل بالمخازن المتحفية، وتسجيل الآثار الثابتة وتوثيقها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإعداد قاعدة بيانات مركز تسجيل الآثار المصرية.