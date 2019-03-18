العلماء يكشفون مفاجأة غير متوقعة بخصوص الممثلين

كشفت دراسة جديدة عن مفاجاة غير متوقعة بخصوص الممثليين.



وتعتمد التجربة على مسح أدمغة عدد من المسرحيين، حيث أظهرت أن الممثل حين يقوم بدور حقيقي، يجب عليه إيقاف جزء في الدماغ، بحسب روسيا اليوم.



وقاد الدراسة الدكتور، ستيفن براون، عالم الأعصاب في جامعة ماكماستر الكندية، والمتخصص في سلوك الدماغ أثناء مشاركة الناس في الموسيقى والرقص وأشكال الفن الأخرى.



وخلال سلسلة التجارب، وُضع الممثلون في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وطُلب منهم الإجابة عن الأسئلة كما لو كانوا روميو وجولييت خلال "مشهد الشرفة" من مسرحية ويليام شكسبير، وفوجئ العلماء برؤية المشاركين أثناء التفكير في مفاهيم تتراوح بين الرومانسية إلى الدين، وهم يظهرون أنماطا مختلفة من النشاط في الدماغ.



ولاحظ العلماء انخفاضا في نشاط الدماغ مع تعطل ملحوظ في جزء من الفص الجبهي، وهذه النتيجة تشير إلى أن تصوير الشخصية الخيالية يصل إلى أبعد من مجرد تعلم النص.



وقال براون إن الفكر السائد عن التمثيل مفاده أن الشخصية تستحوذ على الممثل، وهو ما دفعه للبحث في كيفية تفاعل الممثل مع الشخصية.



وكان براون وزملاؤه يبحثون عن زيادة في نشاط الدماغ تكمن وراء الأعمال الفنية، لكن نتائج الدراسة فاجأتهم بتناقص في النشاط الدماغي في بعض المجالات الرئيسة.



وخلال أربع جلسات في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، كان على المشاركين الرد بأربع طرق مختلفة على الأسئلة التي طرحت عليهم ضمن أربع سيناريوهات، وكشفت النتائج أن نشاط الدماغ يختلف باختلاف السيناريو الذي يتم اختباره.



وأشار براون إلى أن هؤلاء الأشخاص يفقدون بالفعل "شعورهم بأنفسهم" لأنهم يسكتون مناطق في أدمغتهم و"يسكنون عقول الشخصيات".