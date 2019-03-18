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بين الناس

أهالي المطرية يشكون من قلة الإنارة ليلا

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:34 ص
شارع مظلم
شارع مظلم
كريم ناصر
بعث القارئ "مهاب أحمد" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها انتشار الظلام بالمطرية ليلا.

وأوضح "مهاب" أن منطقة نادى المطرية بأجانب محطة مترو حلمية الزيتون تعاني من قلة أعمدة الإنارة، وانتشار الظلام ما يثير الرعب في قلوب المارة ليلا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحي بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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