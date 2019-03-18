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فن

ميدو منيب يفوز بدرع اليوتيوب الفضي

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:44 ص
صدى البلد
سمر سعد
حصل المنتج ميدو منيب على درع اليوتيوب الفضي، بعد تحقيق اكثر من ألبوم غنائي من إنتاج ميدو منيب، الأكثر استماعا على "يوتيوب"، ومن أكثر الألبومات التي حققت نسبة استماع مرتفعة البوم " حنية الدنيا " لهايدي موسى.

من ناحية أخرى انتهى منيب من أيام من تصوير 10 أغاني على طريقة الفيديو كليب من إنتاج شركته Pause Production وإخراجه وذلك خلال الأيام الماضية.

وأكد المكتب الإعلامى لشركة Pause Production"، أنه تم تصوير الكليبات فى عدة أماكن متفرقة بمدينة السادس من أكتوبر وأسوان، وذلك تحت إدارة تصوير فادى إلياس وإشراف فنى وستايلست ريهام عاصم.

وأفصح عن تفاصيل الأغاني التي تم تصويرها وهي أغنية "قلبى عندك" لنجمة أراب جوت تالنت ياسمينا العلوانى، و"فات اللى فات" للمطربة نهى شهبة، و"مش عاوزة شرح" لنهى حافظ، و"حاجات كتير" لمطرب الراب الصاعد ناصر ناصر، و"فرقت فى ايه" للمطرب محمد شحاتة ، و"يا باشا" من غناء محمد خلف ومحمد فهيم، و"معيشنى فى تهديد" من غناء إيمى، و"أول حب"للمطرب الشاب رامى رفعت، و"إبعد خلاص" من غناء علاء الدين، و"أشطر واحدة" من غناء التونسية نيروز.

وقال المنتج ميدو منيب، إنه سيتم طرح هذه الكليبات فى عيد الفطر المبارك، كما يستعد لطرح أغنية جديدة للمطربة ساندي، من كلماتها وألحانها وتوزيع هاني يعقوب.
ميدو منيب يفوز بدرع اليوتيوب الفضي

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