شاهد .. كيف احتفل إيمان البحر بذكرى جده سيد درويش؟

أحيا الفنان إيمان البحر درويش، ذكرى جده فنان الشعب سيد درويش في مدينة الإسكندرية مساء أمس الأحد، ووسط حضور عدد كبير من الجمهور.





ونشر إيمان، ملصقا على صفحته على "فيس بوك" وصورا من الحفل وظهر إيمان البحر درويش في الصور بلوك شعر جديد وظهر وهو يغني في ذوي الاحتياجات الخاصة.



