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فن

شاهد .. كيف احتفل إيمان البحر بذكرى جده سيد درويش؟

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:06 ص
صدى البلد
سمر سعد
أحيا الفنان إيمان البحر درويش، ذكرى جده فنان الشعب سيد درويش في مدينة الإسكندرية مساء أمس الأحد، ووسط حضور عدد كبير من الجمهور. 

ونشر إيمان، ملصقا على صفحته على "فيس بوك" وصورا من الحفل وظهر إيمان البحر درويش في الصور بلوك شعر جديد وظهر وهو يغني في ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلق إيمان البحر درويش على الصور وكتب: "هذا الحب والانفعال من هذا الملاك الطاهر.. ابن الأخ الحبيب الشاعر عادل حراز.. ما هو إلا دليل على هذه النعمة التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى.. والتي لو أنفقنا ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم.. ولكن الله ألف بينهم.. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي لا تقدر بكنوز الدنيا كلها.. الحمد لله".
شاهد .. كيف احتفل إيمان البحر بذكرى جده سيد درويش؟
شاهد .. كيف احتفل إيمان البحر بذكرى جده سيد درويش؟
شاهد .. كيف احتفل إيمان البحر بذكرى جده سيد درويش؟

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