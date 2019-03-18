اليوم .. نتيجة حج قرعة الداخلية بـ ٤ محافظات تعرف عليها .. خدمات

تجرى وزارة الداخلية اليوم، الاثنين، قرعة الحج فى عدد من مديريات الأمن وهى (سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - البحيرة)



وكانت اعلنت وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين عن نتيجة القرعة فى ١٠ محافظات وهى ( أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية - الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح ).



وكشفت الوزارة من قبل عن توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/3/2018 ، وحتى يوم الخميس الموافق 21 /3 /2019ذلك فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1440هـ / 2019م).