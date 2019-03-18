ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم .. نتيجة حج قرعة الداخلية بـ ٤ محافظات تعرف عليها .. خدمات

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:07 ص
مكة المكرمة
مكة المكرمة
مصطفى الرماح
تجرى وزارة الداخلية اليوم، الاثنين، قرعة الحج فى عدد من مديريات الأمن وهى (سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - البحيرة)

وكانت اعلنت وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين عن نتيجة القرعة فى ١٠ محافظات وهى ( أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية - الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح ).

وكشفت الوزارة من قبل عن توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/3/2018 ، وحتى يوم الخميس الموافق 21 /3 /2019ذلك فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1440هـ / 2019م).

ترشيحاتنا

مقتل شخصين في فندق بأيرلندا الشمالية .. والسبب غير معلوم

فائدة صحية غير متوقعة لاستنشاق رائحة التفاح والفانيليا

صاحب محل عصير بأسوان: تفاجئت برئيس الوزراء ماشي دون حراسة.. فيديو

اليوم .. نتيجة حج قرعة الداخلية بـ ٤ محافظات تعرف عليها .. خدمات

شاهد.. تسريب أول صور لـ Pixel 4 XL الجديد

بعثة الزمالك تغادر الجزائر عائدة للقاهرة

البحوث الإسلامية تكشف عن 12 كلمة تكفر ذنوب الغيبة والنميمة

تعليق ناري من عمرو أديب على احتجاز تركيا 12 إخوانيا لتسليمهم لمصر.. فيديو

مصر تعزي في ضحايا فيضانات موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي

علي جمعة يكشف عن 6 علامات للغفلة عن الله تعالى والتيه في الدنيا

55 صورة تكشف حكاية مقابر المزوقة الأثرية .. وسر المومياوات الصارخة فيها

طارق السيد: لا أشجع الأهلي لكنني لا أتمنى خسارته.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة سقوط سرحان خُط أسيوط.. ذبح طفلا رفضت أسرته دفع إتاوة ويمتلك ترسانة أسلحة..صور

كهف الثلج .. لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة في الوادي الجديد.. صور

55 صورة تكشف حكاية مقابر المزوقة الأثرية .. وسر المومياوات الصارخة فيها

خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

فيديو

جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو
فيديوجراف| رقصة هاكا وضحايا مسجد نيوزيلندا
ميدو يدافع عن محمد صلاح: الناس مركزين معاه زيادة عن اللزوم .. فيديو
أحمد مسعود: اعترف بخطأي في لقاء المصري والحدود.. فيديو
عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟