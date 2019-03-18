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أخبار العالم

بريطانيا تعرض مساعدة نيوزيلندا بعد الهجوم على المسجدين

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:38 ص
حادث نيوزيلندا
حادث نيوزيلندا
رويترز
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اتصال هاتفي مع نظيرتها النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن بريطانيا ستقدم أي مساعدة ضرورية لنيوزيلندا عقب الهجوم الذي وقع على مسجدين هناك يوم الجمعة وقُتل فيه 50 شخصا.

وقال متحدث باسم ماي في بيان: "ناقشت الزعيمتان استجابة الأجهزة الأمنية والصحية النيوزيلندية السريعة والنموذجية والأعمال الشجاعة التي قامت بها الشرطة والمسعفون".

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