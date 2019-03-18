حسني صالح يدعم أشرف زكي نقيبا للممثلين

دعم المخرج حسني صالح، الفنان أشرف زكي لاختياره فى انتخابات نقابة الممثلين القادمة.



ونشر حسنى صالح صورة لأشرف زكي على صفحته على "فيس بوك" وعلق: "الفرق بين أشرف زكي وأي حد تاني كنقيب.. إنه وهب نفسه ووقته لخدمة أعضاء نقابته بتفاني.. أشرف زكي الأنسب نقيبا".



يذكر أن انتخابات نقابة الممثلين ستقام يوم الجمعة المقبل 22 مارس فى نادى نقابة الممثلين ويتنافس أشرف زكي على لقب نقيب الممثلين، كما سيتم انتخاب مجلس جديد لنقابة الممثلين وعلى رأس المرشحين الفنان إيهاب فهمي والفنانة نهال عنبر.

