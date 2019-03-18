ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:40 ص
إحدى صور بيشوي
إحدى صور بيشوي
عبد العزيز جمال
ليس كل من حمل كاميرا أصبح مصورا فوتوغرافيا، فلكي ينجح أي شخص في مهنة التصوير لابد أن يكون عاشقا للتصوير، محترفا يحدد اللقطة التي يريدها، ويعرف متى وكيف يقتنصها ومن أي زاوية، فالصورة كما نعلم جميعا بألف كلمة.

"سيذكر التاريخ إني الشخص الوحيد في العالم اللي خد فيزا أمريكا بـ جرنال"، هكذا عبر المصور المصري بيشوى فايز عن فرحته بفوزه برحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتوثيق الدولار ، بعدما وثق الأماكن السياحية على جميع فئات العملات الورقية المصرية بالصور الفوتوغرافية.

قرر بيشوى أن لا يتوقف نجاح مشروعه على الجنيه المصرى وتكرار التجربة مع الدولار، ليذهب إلى القنصل في السفارة الأمريكية للحصول على تأشيرة.

بيشوي أكد على صفحته الشخصية على فيس بوك، أنه لم يكن يملك أي أموال للسفر إلى أمريكا ، قائلا : "فعليا مكنش معايا حجز فندق ولا طيران ولا كشف حساب او خطاب عمل".

وسرد بيشوى تفاصيل لقائه مع القنصل الامريكي في مصر ، " القنصل: ليه عاوز تسافر أمريكا؟ -أنا وكلي ثقة : أنا مصور وكل سنة بسافر بلدين أو تلاته جديدة بس مسافر أمريكا بالتحديد علشان اعمل الدولار زي ما عملت في الجنيه المصري.. ووريته الصور والجورنال".

واختتم المصور المصري : "القنصل مبلم ومندهش لمدة ٣ ثوان ، وراح قالي: مبروك الحكومة الأمريكية وافقت علي الڤيزا".
خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور
خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور
خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور
خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور
خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور
خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور
خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور
خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور
خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور

ترشيحاتنا

علي جمعة يحذر من فرصة يضيعها الكثيرون فتصيبهم الخيبة ويحرمون الجنة

واظبي على تناول ملعقة عسل ليلا.. النتيجة غير متوقعة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حوادث متفرقة بسوهاج

أمين الفتوى: يجوز أداء العمرة قبل سداد القرض في حالتين.. فيديو

واتس آب يكشف عن ميزة جديدة

بعد نجاح حلم السيسي للقضاء على فيروس سي للمصريين.. مبادرة رئاسية لعلاج الأشقاء الأفارقة

انتشار مكثف للشرطة النيوزيلندية

تعرف على أسعار الشقق بالعبور المتر يبدأ من 4000 جنيه

أحمد موسى يبرز خبر صدى البلد عن اعتراف قاتل طفليه في ميت سلسيل.. فيديو

ملخص وهدفا مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود.. فيديو

سيد عبد الحفيظ وعدلي القيعى يمثلان الأهلى فى قرعة دورى الأبطال الأربعاء

مقتل شخصين في فندق بأيرلندا الشمالية .. والسبب غير معلوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

شاهد.. تسريب أول صور لـ Pixel 4 XL الجديد

البرنس عباس حلمي الثالث يدعو بالرحمة والمغفرة لأفراد الأسرة العلوية.. فيديو وصور

إعلانات معرض كنوز توت عنخ أمون تملأ شوارع باريس.. صور

فيديو

جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو
فيديوجراف| رقصة هاكا وضحايا مسجد نيوزيلندا
ميدو يدافع عن محمد صلاح: الناس مركزين معاه زيادة عن اللزوم .. فيديو
أحمد مسعود: اعترف بخطأي في لقاء المصري والحدود.. فيديو
عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟