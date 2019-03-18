خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور

ليس كل من حمل كاميرا أصبح مصورا فوتوغرافيا، فلكي ينجح أي شخص في مهنة التصوير لابد أن يكون عاشقا للتصوير، محترفا يحدد اللقطة التي يريدها، ويعرف متى وكيف يقتنصها ومن أي زاوية، فالصورة كما نعلم جميعا بألف كلمة.



"سيذكر التاريخ إني الشخص الوحيد في العالم اللي خد فيزا أمريكا بـ جرنال"، هكذا عبر المصور المصري بيشوى فايز عن فرحته بفوزه برحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتوثيق الدولار ، بعدما وثق الأماكن السياحية على جميع فئات العملات الورقية المصرية بالصور الفوتوغرافية.



قرر بيشوى أن لا يتوقف نجاح مشروعه على الجنيه المصرى وتكرار التجربة مع الدولار، ليذهب إلى القنصل في السفارة الأمريكية للحصول على تأشيرة.



بيشوي أكد على صفحته الشخصية على فيس بوك، أنه لم يكن يملك أي أموال للسفر إلى أمريكا ، قائلا : "فعليا مكنش معايا حجز فندق ولا طيران ولا كشف حساب او خطاب عمل".



وسرد بيشوى تفاصيل لقائه مع القنصل الامريكي في مصر ، " القنصل: ليه عاوز تسافر أمريكا؟ -أنا وكلي ثقة : أنا مصور وكل سنة بسافر بلدين أو تلاته جديدة بس مسافر أمريكا بالتحديد علشان اعمل الدولار زي ما عملت في الجنيه المصري.. ووريته الصور والجورنال".



واختتم المصور المصري : "القنصل مبلم ومندهش لمدة ٣ ثوان ، وراح قالي: مبروك الحكومة الأمريكية وافقت علي الڤيزا".