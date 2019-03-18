سمكة قرش تعطي غواص قبلة .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو مذهلا، يظهر سمكة قرش كبيرة تقترب من غواص وتقبله، قبالة ساحل مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية.



تعود التفاصيل عندما وثق المصور ستيف وودز تلك اللحظة النادرة، حيث كان العالم البحري كيفن شميدت يقود رحلة استكشافية أسفل المياه.



وقال شميدت إن السمكة اقتربت منه بعفوية، ووضعت له قبلة على رأسه لن ينساها أبدًا.



