ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

معلومات جديدة عن السلاح المستخدم في هجوم نيوزيلندا

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:31 ص
السلاح المستخدم في
السلاح المستخدم في هجوم نيوزيلندا
شريف سيد
كشف مدير متجر لبيع السلاح في نيوزيلندا، عن معلومات جديدة حول الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مسجدين في البلاد الجمعة الماضية، وأسفر عن مقتل 50 شخصا.

وقال مدير المتجر وفق ما نقلته وسائل الإعلام إنه تم بيع 4 أسلحة لمنفذ الهجوم، وذلك عقب حصوله على موافقة أمنية.

وكان مسلح قد نفذ هجوم إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضية، ما أسفر عن وفاة 50 شخصا.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يشن هجوما على بي بي سي ووسائل الإعلام الغربية بسبب حادث نيوزيلندا

انتشار مكثف للشرطة النيوزيلندية

بيراميدز يكشف حقيقة امتلاكه أكاديميات لكرة القدم

واتس آب يكشف عن ميزة جديدة

رونالدو يتسبب في عقدة لـ ميسي رغم رحيله عن الليجا

طهران تشعل المنطقة .. إيران ترسل أسطولا بحريا إلى مضيق باب المندب

لهيطة: النني يغيب عن مباراة مصر والنيجر وهذا اللاعب هو كابتن المنتخب.. فيديو

مفاجأة.. عقوبة إرهابي نيوزيلندا منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين ..فيديو

جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو

شاهد .. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بأغنية برج الحوت

الزمالك يتلقى صدمة فى ربع نهائى الكونفدرالية .. تعرف على السبب

شاهد أول تعليق لنجم الزمالك بعد التأهل إلى دور الـ 8 في الكونفيدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

شاهد.. تسريب أول صور لـ Pixel 4 XL الجديد

البرنس عباس حلمي الثالث يدعو بالرحمة والمغفرة لأفراد الأسرة العلوية.. فيديو وصور

إعلانات معرض كنوز توت عنخ أمون تملأ شوارع باريس.. صور

أفضل تصميمات لفساتين سهرة أنيقة باللون الكشمير الوردي

فيديو

جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو
فيديوجراف| رقصة هاكا وضحايا مسجد نيوزيلندا
ميدو يدافع عن محمد صلاح: الناس مركزين معاه زيادة عن اللزوم .. فيديو
أحمد مسعود: اعترف بخطأي في لقاء المصري والحدود.. فيديو
عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟