معلومات جديدة عن السلاح المستخدم في هجوم نيوزيلندا

كشف مدير متجر لبيع السلاح في نيوزيلندا، عن معلومات جديدة حول الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مسجدين في البلاد الجمعة الماضية، وأسفر عن مقتل 50 شخصا.



وقال مدير المتجر وفق ما نقلته وسائل الإعلام إنه تم بيع 4 أسلحة لمنفذ الهجوم، وذلك عقب حصوله على موافقة أمنية.



وكان مسلح قد نفذ هجوم إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضية، ما أسفر عن وفاة 50 شخصا.