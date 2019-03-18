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منوعات

بسبب صحيح البخاري .. فيس بوك يحظر مفكرا مصريا

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:17 ص
المستشار القانوني
المستشار القانوني المصري أحمد عبده
عبد العزيز جمال
حظرت إدارة الشبكة الاجتماعية الأضخم عالميا "فيسبوك" حساب المستشار القانوني المصري أحمد عبده ماهر بسبب رأيه في صحيح البخاري.

وبحسب روسيا اليوم ، كتب ماهر على "تويتر": حظرني الفيسبوك من النشر لمدة شهر مجددا... لقد سئمت".

وقبيل حظره، كتب ماهر على فيسبوك: "جاءني تحذير من إدارة فيسبوك بضرورة حذف مقالي بعنوان هل البخاري عاقل؟.. وهذه أول مرة ألاحظ بأن للبخاري كرامات وصبيان في أمريكا".

أحمد عبده ماهر، باحث في شؤون التراث الإسلامي، وعرف دائما بكتابته منشورات مثيرة للجدل، التي كان آخرها مقال بعنوان "بخاريات البخاري"، قدّم فيها بحسب زعمه "سقطات البخاري الواحدة تلو الأخرى".

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