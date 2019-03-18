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جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:48 ص
عبد العزيز جمال
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن دائما هدفه الأول خدمة المرضى ، شاكرا كل من سانده بعد قرار إقالته ، قائلا: "أنا طبيب وخادم لكل المصريين".

وأضاف "شعبان" خلال استضافته في موقع "الكونسلتو" التابع لمؤسسة "أونا"، أمس الأحد: " أنقذنا آلاف من أرواح المصريين ، كل اللي عملته بعثت روح الأمل في أطباء المعهد".

وتابع : "معهد القلب شهد في عهده طفرة طبية لمسها المرضى المترددين لتلقي العلاج ، فهو مؤسسة ضخمة وعريقة تأسست في ستينيات القرن الماضي ، في الوقت الذي كان فيه بلاد ضخمة حاليا لم يكن لديها حينها كليات الطب ، فهو يستقبل ما يزيد على مليون مريض سنويا".

وأضاف شعبان: " هدفنا كان المريض أولًا والأوراق ثانيا.. تم إنشاء وحدة الأزمات الحادة الفريدة في مصر والشرق الأوسط، وتطوير الطوارئ ، وحققنا أرقامًا قياسية في حالات طوارئ وتدخل العمليات العاجلة".


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