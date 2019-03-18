جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو









قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن دائما هدفه الأول خدمة المرضى ، شاكرا كل من سانده بعد قرار إقالته ، قائلا: "أنا طبيب وخادم لكل المصريين".وأضاف "شعبان" خلال استضافته في موقع "الكونسلتو" التابع لمؤسسة "أونا"، أمس الأحد: " أنقذنا آلاف من أرواح المصريين ، كل اللي عملته بعثت روح الأمل في أطباء المعهد".وتابع : "معهد القلب شهد في عهده طفرة طبية لمسها المرضى المترددين لتلقي العلاج ، فهو مؤسسة ضخمة وعريقة تأسست في ستينيات القرن الماضي ، في الوقت الذي كان فيه بلاد ضخمة حاليا لم يكن لديها حينها كليات الطب ، فهو يستقبل ما يزيد على مليون مريض سنويا".وأضاف شعبان: " هدفنا كان المريض أولًا والأوراق ثانيا.. تم إنشاء وحدة الأزمات الحادة الفريدة في مصر والشرق الأوسط، وتطوير الطوارئ ، وحققنا أرقامًا قياسية في حالات طوارئ وتدخل العمليات العاجلة".