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أخبار العالم

جونسون يدلي بتصريحات متفائلة حول البريكست

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:35 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
رويترز
قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون إنه آن الأوان لم يفت بعد أمام إمكانية إدخال الحكومة "تغييرا حقيقيا" على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي وحذر من إجراء تصويت برلماني جديد على الاتفاق هذا الأسبوع.

وتصدر جونسون حملة خروج بريطانيا من الاتحاد في استفتاء عام 2016. وسأل جونسون في مقال بصحيفة تليجراف عما إذا كان هناك سبيل للتغلب على مأزق الخروج في البرلمان.

وأجاب قائلا "ربما"، وأضاف: "يعقد الاتحاد الأوروبي قمة هذا الأسبوع. لم يفت بعد أوان إدخال تغيير حقيقي على الترتيب الخاص (بالحدود الأيرلندية)، سيكون من الهراء إجراء التصويت قبل محاولة ذلك".

ومن المتوقع أن تعقد ماي هذا الأسبوع تصويتا ثالثا على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد بشأن الانفصال، وتأمل في موافقة النواب الذين يخشى الكثيرون منهم، على غرار جونسون، أن يجبر ما يسمى بالترتيب الخاص بالحدود الأيرلندية بريطانيا على البقاء في فلك الاتحاد.

ويهدف الترتيب الخاص بحدود أيرلندا إلى ضمان عدم العودة إلى فرض قيود على الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وأيرلندا العضو بالاتحاد إذا أخفق اتفاق تجاري في المستقبل في جعل مثل تلك القيود غير ضرورية.

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