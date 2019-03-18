شاهد .. لقطة طريفة لـ قردان يحتميان من المطر بورق الشجر وكيس بلاستيك

لجأ اثنان من قرود "الشمبانزي" إلى طريقة ذكية لتحميهما من الأمطار الغزيرة بمتنزه ماونت ليوسر الوطني في منطقة بوكيت لاوانغ في شمال سومطرة بإندونيسيا.



وظهر القردان خلال أحد الفيديوهات التي تم تداولها على موقع "يوتيوب" ، أحدهما حاملا على رأسه ورقة شجر ضخمة لتحميه من الأمطار، بينما يتبعه آخر يحمل كيسا بلاستيكيا كبيرا ويضعه على رأسه.



وقال صاحب الفيديو، وهو مرشد سياحي يدعى إدي، إنه كان يزور المتنزه عندما بدأت الأمطار تسقط بغزارة، ولاحظ بعض الحيوانات تلتقط أوراق الشجر وتستخدمها كمظلة.