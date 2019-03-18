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أخبار العالم

تركيا تلغي احتفالات أكراد عفرين بأهم أعيادهم

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:35 ص
عفرين السورية
عفرين السورية
شريف سيد
أمرت تركيا المجالس المحلية التي شكلتها في مدينة عفرين السورية بحظر أي مظاهر احتفالية بعيد نوروز، وهو أحد الأعياد القومية التي يحتفل بها الكرد كل عام.

ويشكل البلاغ حسم الجدل أثير مؤخرا حول قيام عدد من المجالس بالسماح بالاحتفال يوم 21 مارس لتضطر إلى سحب بياناتها لاحقا.

وبررت بعض المجالس المحلية التي تشكل ذراع تركيا الإداري في عفرين حظر الاحتفالات للحاجة الماسة لإدارة شؤون المواطنين في المدينة.

يذكر أن عيد نوروز يصادف اليوم الأول للسنة الكردية، وهو يوم 21 مارس الجاري هو العيد القومي لدى الشعب الكردي، وهو في نفس الوقت رأس السنة الكردية الجديدة وبعتبر من الأعياد القديمة التي يحتفل بها الكرد والكثير من الشعوب في المنطقة.

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