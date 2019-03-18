ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

علاء عبد الحسيب يكتب .. أكذوبة "الإرهاب الإسلامي"!

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:04 ص
علاء عبد الحسيب
علاء عبد الحسيب




حان الوقت لأن تكشف المجزرة الشنيعة التي شهدها مسجد نيوزيلندا وراح ضحيتها قرابة الخمسين مصليا أكذوبة ما يروجه أعداء الأديان بأن الإرهاب ذو علاقة وطيدة بالدين الإسلامي الحنيف .. وأن ما ترتكبه التنظيمات الاستخباراتية الدولية من جرائم وتخريب وأعمال عنف وقتل ليس له علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد.. رغم أن الحقيقة الجلية التي أظهرتها واقعة المسجد كانت قاطعة لأن تكذب كل هذه الأقاويل وتكشف حقيقة المخططات المعادية والموجهة ضد الدين الإسلامي الحنيف..

استوقفني كلام زوج إحدى ضحايا مجزرة المسجد وهو مسلم الديانة، عندما قال في تصريحات لوكالة فرانس برس إن زوجته قتلت وهي تحاول إنقاذ المصلين، وأنه الآن قد سامح مرتكب المجزرة الأسترالي ببرينتون تارانت الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض.. وهذا ماتعلمه من نصوص القرآن والسنة النبوية التي تضمنها الدين الإسلامي القائم علي المسامحة والحب والحنان، وليس القتل والدماء والخراب والعنف ..

نعم هذا هو الدين الإسلامي يا سادة الذي يرفض سفك الدماء، ويجرم الدمار والتخريب ويرسخ السلام والتعايش مع الجميع دون تفرقة بين دين وآخر .. يختلف مع معتقدات خاطئة مع سلوكيات حرمتها نصوص القرآن مع السعي في تحريف الثوابت .. لكنه لا يحلل الانتقام حتى مع المختلفين بل يأمر دائما بالدعوة بالهداية إلى أبعد الحدود .. وهذا ما أكده الأزهر الشريف علي لسان شيخه العظيم الدكتور أحمد الطيب الذي علق علي حادث نيوزيلندا مؤكدا بأن الوقت حان لأن نكف علي ترويج مصطلح الإرهاب الإسلامي وأن الدين برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب من هذه الجرائم الشنيعة ..

وأخيرا وليس آخرا.. هل حان الوقت لأن نكف عن إلقاء التهم وجرائم الإرهاب وأعمال القتل والتخريب والدماء والفتك والعنف علي الدين الإسلامي؟ .. حتى وإن كان بعض المنتسبين له زورا يرتكبون جزءا من هذه الوقائع، فالإرهاب لا يمكن حصره في عقيده ما أو جماعة بعينها، بل هو تطرف يجري مجرى الدم في عروق المتطرفين .. ويحتاج إلى محاور عديدة لمواجهته وليس المحور الأمني أو العسكري فقط ..

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس اليوم الاثنين دافئ على القاهرة حار على جنوب الصعيد

حظك اليوم الاثنين أبراج أكثر حظا في الحياة العاطفية وأخرى مهنيا

علي جمعة يحذر من فرصة يضيعها الكثيرون فتصيبهم الخيبة ويحرمون الجنة

لهيطة: النني يغيب عن مباراة مصر والنيجر وهذا اللاعب هو كابتن المنتخب.. فيديو

انتشار مكثف للشرطة النيوزيلندية

رونالدو يتسبب في عقدة لـ ميسي رغم رحيله عن الليجا

حالة الطقس اليوم الاثنين 18/3/2019 في مصر والدول العربية

أول قرار من الزمالك تجاه اللاعبين بعد التأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية

مفيد فوزي يروي بداياته مع عبد الحليم حافظ: كنا نكرة

كاتب روسي: كارثة اقتصادية تتعرض لها تركيا

بعثة الزمالك تغادر الجزائر عائدة للقاهرة

أنباء عن وقوع إصابات بسبب حادث خطير بفندق في أيرلندا الشمالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

شاهد.. تسريب أول صور لـ Pixel 4 XL الجديد

البرنس عباس حلمي الثالث يدعو بالرحمة والمغفرة لأفراد الأسرة العلوية.. فيديو وصور

إعلانات معرض كنوز توت عنخ أمون تملأ شوارع باريس.. صور

فيديو

جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو
فيديوجراف| رقصة هاكا وضحايا مسجد نيوزيلندا
ميدو يدافع عن محمد صلاح: الناس مركزين معاه زيادة عن اللزوم .. فيديو
أحمد مسعود: اعترف بخطأي في لقاء المصري والحدود.. فيديو
عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟