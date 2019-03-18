لا تتوقف عن تناول المشمش المجفف لهذه الأسباب

المشمش المجفف واحد من أبرز الفاكهة الصحية التى يفضل تناولها بأستمرار، لذا نصح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بتناول المشمش المجفف لأنه يساعد و يحمى الأنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض.



وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، أبرز الفوائد الصحية التى تجعلك لا تتوقف عن تناول المشمش المجفف و تتمثل فى..



- يحد من الإصابة بسرطان الكبد.

-علاج فعال للتخلص من النحافة.

-فعال لتنشيط الذاكرة.

- يحتوى على العديد من الفيتامينات الهامة التى يحتاجها الجسم، مثل فيتامين "ه" و"أ" ، وبعض العناصر الهامة مثل البوتاسيوم، الذى يساعد على الحد من ارتفاع ضغط الدم.

- يحتوى على العديد مضادات الأكسدة الهامة للجسم، التى تساعد على الحفاظ على الصحة وتحد من تعرضه للإصابة بالالتهابات.

- يساعد فى علاج السكر، نظرًا لاحتوائه على فيتامين "هاء"، الذى يقوم بالحد من ارتفاع نسبته فى الجسم.

- يقوم بزيادة نسبة الهيموجلوبين فى الدم، لذلك فهو مفيد لمرضى الأنيميا، وفقر الدم.

- نظرًا لاحتوائه على فيتامين "ج"، فتناوله يقوم بتأخير ظهور التجاعيد فى البشرة.

-يساعد على تنشيط الجسم، والحصول على النشاط الكافى.



