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مرأة

لا تتوقف عن تناول المشمش المجفف لهذه الأسباب

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:30 م
المشمش المجفف
المشمش المجفف
هاجر هانئ
المشمش المجفف واحد من أبرز الفاكهة الصحية التى يفضل تناولها بأستمرار، لذا نصح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بتناول المشمش المجفف لأنه يساعد و يحمى الأنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، أبرز الفوائد الصحية التى تجعلك لا تتوقف عن تناول المشمش المجفف و تتمثل فى..

- يحد من الإصابة بسرطان الكبد.
-علاج فعال للتخلص من النحافة.
-فعال لتنشيط الذاكرة.
- يحتوى على العديد من الفيتامينات الهامة التى يحتاجها الجسم، مثل فيتامين "ه" و"أ" ، وبعض العناصر الهامة مثل البوتاسيوم، الذى يساعد على الحد من ارتفاع ضغط الدم.
- يحتوى على العديد مضادات الأكسدة الهامة للجسم، التى تساعد على الحفاظ على الصحة وتحد من تعرضه للإصابة بالالتهابات.
- يساعد فى علاج السكر، نظرًا لاحتوائه على فيتامين "هاء"، الذى يقوم بالحد من ارتفاع نسبته فى الجسم.
- يقوم بزيادة نسبة الهيموجلوبين فى الدم، لذلك فهو مفيد لمرضى الأنيميا، وفقر الدم.
- نظرًا لاحتوائه على فيتامين "ج"، فتناوله يقوم بتأخير ظهور التجاعيد فى البشرة.
-يساعد على تنشيط الجسم، والحصول على النشاط الكافى.

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