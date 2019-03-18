تعرف على أماكن الكثافات المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

كشف المقدم عمرو عبد النعيم مشرف عمليات مرور الجيزة ، عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.



وأوضح "عبد النعيم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن اليوم يشهد بعض الكثافات في فترات الذروة نظرا لأنه يوم عمل رسمي بالدولة.



وتابع أن كوبري 15 مايو يشهد كثافات مرورية عالية ، بينما يعمل كوبري أكتوبر وكوبري قصر النيل والجامعة بشكل جيد حتى الان.



كما أكد أن مناطق وسط البلد والكورنيش وكوبري الجلاء تشهد سيولة مرورية ، بينما يشهد محور صفط كثافات متوسطة ناصحا باستخدام محور جامعة الدول العربية كبديل أفضل ، أما عن منطقة جامعة القاهرة ومحور عرابي فتعمل بشكل جيد.



وأكد أن شارعي فيصل والهرم يشهدان كثافات متوسطة حتى الآن ، ناصحا باستخدام كوبري فيصل كبديل أفضل من نفق الجيزة ، بينما يشهد طريق الاوتوستراد بعض الكثافات عن تقاطعات الطريق الدائري.



وأشار إلى أنه لا توجد إخطارات بوقوع أي حوادث تؤثر على الحركة بالطرق الرئيسية والفرعية حتى الآن، مع انتشار الخدمات المدعمة بالمعدات اللازمة.









