55 ألف جنيه تكلفة فستان مايا دياب فى هيك منغنى.. صور

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة برومو برنامجها الجديد"هيك منغنى".



وظهرت "مايا" فى الصورة بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستانا أحمر ذا أكمام طويلة حمل توقيع دار الأزياء العالمية Alexandre Vauthier، وتميز التصميم بشق من الأمام كشف عن ساقيها، فيما بلغ تكلفة الفستان 2779 يورو أى ما يقرب من 55 ألف جنيه مصرى.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت الفنانة اللبنانية على شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

