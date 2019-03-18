5 حيل لتقليل ملوحة المخلل البيتي المالح

تحضير المخلل بأنواعه في المنزل أمر لا يحتاج الكثير من الخطوات، لكن تظهر بعض المشاكل التي قد تفسده في لحظات ومنها الملح الزائد. لا تقلقوا فالحل سنقدمه لكم اليوم، عبر أسرع طرق لإنقاذ المخلل الحادق بدلًا من رميه أو تسببه برفع ضغط الدم عند تناوله هكذا. فيما يلي التفاصيل كما أشار لها موقع wikihow.



تبديل المياه

في حال التأكد من ملوحة المخلل الشديدة بعد تسويته يجب تغيير المياه المالحة بأخرى نظيفة خالية من الملح، لتقليل الطعم المالح، فضلا أن المخلل سيفرز الملح الزائد منه في المياه لتصبح مالحة مجددًا ولكن أقل من قبل.



مكون جديد

يمكن إضافة مكون جديد ضمن مكونات المخلل المالح، حتى يمتص الملح الزائد، وفي هذه الحالة يمكن إضافة الخيار لأنه من الخضروات التي يتم تخليلها سريعًا، ولكن هنا يتم تغيير نصف كمية المياه المالحة بأخرى نظيفة خالية من الملح حتى تقل ملوحته ويعادل طعم المخلل مع إضافة الخيار.



المياه والخل الأبيض

بعد التأكد من ملوحة المخلل قبل تسويته، تغير المياه المالحة منه بأخرى نظيفة مضافًا لها القليل من الخل الأبيض أو عصير الليمون، لأن هذه الأحماض تقلل طعم الملح في الطعام كما تحافظ على تسوية المخلل.



السكر

إضافة السكر أحد الحلول السريعة والعملية لمعادلة الملوحة الزائدة أو إخفائها في أي طعام، ويمكن هنا بعد تغيير مياه المخلل بأخرى نظيفة أن نضع القليل من السكر.



الشطف الجيد

في حال الرغبة بتقديم المخلل المالح ولا وقتَ لتنفيذ الخطوات السابقة، يجب وضعه في طبق محكم وشطفه أكثر من مرة لتقديمه بطعم مقبول، ثم يغيّر الطبق مجددا لتقديمه في آخر جاف لم يلامس الملح.