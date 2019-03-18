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منوعات

تطوير تقنية تخطيط كهربائية القلب باستخدام إشارات من الأذن واليد

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
تم مؤخرا الكشف عن طريقة جديدة لتخطيط كهربائية القلب (ECG) ، فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) ، تعتمد على استخدام الجهاز لإشارات صادرة من الأذن ، واليد لفحص إيقاع القلب .. كما يمكن استخدامه من قبل السائقين ، الرياضيين ، وأفراد الجيش .

وأوضح الدكتور"رافاييل دى لوسيا"، فى مستشفى جامعة "بيزا" فى إيطاليا ، إن أجهزة تخطيط كهربائية القلب المتنقلة ، تقدم فرصة كبيرة للكشف عن حالات الرجفان الأذيني ( عدم انتظام ضربات القلب) ، وهو اضطراب ضربات القلب الأكثر شيوعا ، وبالتالى منع حدوث السكتات الدماغية.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التى تبين أن الأذن يمكن استخدامها للكشف عن إشارة تخطيط القلب .. وقد شملت الدراسة 32 متطوعا من الأصحاء ( طلاب وممرضات أمراض القلب).. وتم إجراء رسم الكهربائى للقلب لأول مرة بالطريقة القياسية ، والتى تستخدم السبابة والإصبع الأوسط لكل يد .. كما تم إجراء الرسم الكهربائى الثانى للقلب باستخدام السبابة والإصبع الأوسط لليد اليسرى ،ومقطع مثبت على الأذن اليسرى .

وقد تمت طباعة كل رسوم تخطيط كهربائية القلب (ECG) وتحليلها بوساطة الجهاز وأثنين من أطباء القلب .. وثبت عدم وجود فروق فى نتائج رسوم تخطيط كهربائية القلب ، التى تم الحصول عليها من الطريقتين..

وقال الدكتور"دى لوسيا":" لقد أظهرنا كيف يمكن استخدام الأذن كموقع تشريحى مبتكر لاكتشاف إشارة تخطيط القلب بين البالغين من الأصحاء .. نحن نجرى الآن المزيد من الدراسات للتحقق من صحة هذه الطريقة بين المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.

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