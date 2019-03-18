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أخبار العالم

تقرير دولي: كوريا الجنوبية احتلت المرتبة 11 عالميا في صادرات الأسلحة

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشف تقرير دولي أصدره "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الـ 11 عالميا من حيث تصدير الأسلحة، فيما احتلت المرتبة الـ 9 من حيث استيراد الأسلحة.

وطبقا للتقرير الذي جاء تحت مسمى"اتجاهات تجارة الأسلحة الدولية لعام 2018"، فإن صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة ارتفعت خلال الفترة من عامي 2014 إلى 2018 بنسبة 94% مقارنة مع الفترة من عامي 2009 إلى 2013، لتزيد حصة كوريا الجنوبية من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم من 1% إلى 1.8%...وفقا لما نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية اليوم الأثنين.

وكان في مقدمة الدول التي صدرت إليها كوريا الجنوبية أسلحتها اندونيسيا، حيث استحوذت على نسبة 17% من جملة صادرات الأسلحة الكورية تليها العراق (17%) وبريطانيا (15%).

وتصدرت الولايات المتحدة الدول المصدرة للأسلحة في العالم حيث سجلت حصتها 36% من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم، تليها روسيا(21%) وفرنسا (6.8%) وألمانيا (6.4%) والصين (5.2%) وبريطانيا (4.2%) وإسبانيا (3.2%) وإسرائيل (3.1%) وإيطاليا(2.3%) وهولندا(2.1%).

وبخصوص استيراد الأسلحة، تراجعت واردات كوريا الجنوبية من الأسلحة في الفترة من عامي 2014 إلى 2018 بنسبة 8.6% مقارنة مع الفترة من عامي 2009 إلى 2013.

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