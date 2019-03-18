تقرير دولي: كوريا الجنوبية احتلت المرتبة 11 عالميا في صادرات الأسلحة

كشف تقرير دولي أصدره "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الـ 11 عالميا من حيث تصدير الأسلحة، فيما احتلت المرتبة الـ 9 من حيث استيراد الأسلحة.



وطبقا للتقرير الذي جاء تحت مسمى"اتجاهات تجارة الأسلحة الدولية لعام 2018"، فإن صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة ارتفعت خلال الفترة من عامي 2014 إلى 2018 بنسبة 94% مقارنة مع الفترة من عامي 2009 إلى 2013، لتزيد حصة كوريا الجنوبية من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم من 1% إلى 1.8%...وفقا لما نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية اليوم الأثنين.



وكان في مقدمة الدول التي صدرت إليها كوريا الجنوبية أسلحتها اندونيسيا، حيث استحوذت على نسبة 17% من جملة صادرات الأسلحة الكورية تليها العراق (17%) وبريطانيا (15%).



وتصدرت الولايات المتحدة الدول المصدرة للأسلحة في العالم حيث سجلت حصتها 36% من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم، تليها روسيا(21%) وفرنسا (6.8%) وألمانيا (6.4%) والصين (5.2%) وبريطانيا (4.2%) وإسبانيا (3.2%) وإسرائيل (3.1%) وإيطاليا(2.3%) وهولندا(2.1%).



وبخصوص استيراد الأسلحة، تراجعت واردات كوريا الجنوبية من الأسلحة في الفترة من عامي 2014 إلى 2018 بنسبة 8.6% مقارنة مع الفترة من عامي 2009 إلى 2013.

