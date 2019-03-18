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منوعات

التأمين الصحي بالصين يتحمل 50% من تكاليف علاج الأمراض المزمنة

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إنه سيتم رد تكاليف علاج الأمراض المزمنة للمرضى في العيادات الخارجية مثل ضغط الدم المرتفع والسكري بنسبة 50 % هذا العام من خلال برنامج التأمين الصحي الأساسي.

وقال تشيانج، في تصريحات نقلتها صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية، إن هذا الإجراء هدفه التخفيف من الأعباء المالية للمرضى الذين يعانون من هذين المرضين والذين يبلغ عددهم 400 مليون شخص.

وأضاف تشيانج أن الحكومة ستتخذ أيضا خطوات هذا العام للتخفيف من نفقات العلاج للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة من خلال تعديل سياسات التأمين الطبي.

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