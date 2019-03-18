كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

"سلسبيل" اسم محل عصير ذاع صيته خلال الأيام الماضية بعد قيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المصاحب له من الوزراء بزيارته خلال جولتهم السياحية بالشارع السياحي القديم بمدينة أسوان.





"لقيت ناس كتير واقفة قدامي وحراسة ما عرفتش في ايه" هكذا بدأ أحمد علي صاحب محل عصير سلسبيل حديثه؛ مؤكدا أنه لم يكن يعلم شخصية رئيس الوزراء ولم يشاهده من قبل سوى في التليفزيون، فالزيارة لم يتم الترتيب لها.





وأضاف أن رئيس الوزراء طلب منه 7 أكواب عصير من العصائر المختلفة بالمحل وأصر على دفع الحساب كاملا، لافتا إلى أنه يزوره يوميا عشرات الزبائن ولكن كانت هذه الزيارة هي الأشهر.



