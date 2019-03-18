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محافظات

كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:35 ص
رئيس الوزراء في جولة
رئيس الوزراء في جولة بالشارع السياحي باسوان
شاذلي عبد الفتاح
"سلسبيل" اسم محل عصير ذاع صيته خلال الأيام الماضية بعد قيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المصاحب له من الوزراء بزيارته خلال جولتهم السياحية بالشارع السياحي القديم بمدينة أسوان.

"لقيت ناس كتير واقفة قدامي وحراسة ما عرفتش في ايه" هكذا بدأ أحمد علي صاحب محل عصير سلسبيل حديثه؛ مؤكدا أنه لم يكن يعلم شخصية رئيس الوزراء ولم يشاهده من قبل سوى في التليفزيون، فالزيارة لم يتم الترتيب لها.

وأضاف أن رئيس الوزراء طلب منه 7 أكواب عصير من العصائر المختلفة بالمحل وأصر على دفع الحساب كاملا، لافتا إلى أنه يزوره يوميا عشرات الزبائن ولكن كانت هذه الزيارة هي الأشهر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أجرى جولة تفقدية للسوق السياحي القديم للاطمئنان على الحركة السياحية به قبيل جولتهم السياحية التى من المقرر أن يقوم بها عدد من الشباب المشاركين فى ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي يقام على أرض مدينة أسوان فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وسط مشاركة واسعة من الشباب العربى والأفريقى.
كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء
كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء
كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء
كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء
كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

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