إعلان التعاون والصداقة بين مدينتي جيونج الكورية والأقصر

أجرى جو ناك-يانج، عمدة مدينة جيونج-جو بكوريا الجنوبية، زيارة إلى مدينة الأقصر، حيث التقى خلال زيارته المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والعميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر.



ووقع الطرفان خطاب نوايا بين المدينتين المتميزتين لإعلان التعاون والصداقة في عدة مجالات منها: التعليم والثقافة والسياحة والرياضة وغيرها.



ومدينة جيونج-جو كانت العاصمة القديمة لكوريا لمدة 1000 عام، كما تعد «متحف مفتوح» لكل السائحين لما تحتويه من جمال الطبيعة والثقافة.