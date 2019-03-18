رشا مجدي: مؤتمرات الشباب فرصة للنقاش مع المسئولين..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه عدة رسائل للعالم كله من خلال الجلسة الختامية لملتقى الشباب الأفريقي العربي، مؤكدة أن كل الرسائل تعكس ان هناك بداية جديدة فى مشوار التكامل العربى الأفريقي.





وأضافت مجدى، خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن منتديات الشباب فرصة عظيمة لطرح الموضوعات والنقاشات بين المسئولين والشباب.





وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حضر العديد من الجلسات بالملتقى العربى الأفريقي. وأكد أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون لتنمية كافة الدول الأفريقية.



