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أخبار العالم

اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق في هونج كونج عقب اصطدام قطارين

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:26 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت سلطات هونج كونج اليوم /الإثنين/ اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق عقب اصطدام قطارين خلال اختبار جديد لنظام الإشارات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحادث وقع بين محطتي "سنترال" و"أدميرالتي" قبل فتح الخدمة أمام الجمهور، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك ركاب على متن القطارين، فيما تم نقل السائقين إلى المستشفى.

وحذر مسئولو السكك الحديدية من أن الإصلاحات قد تستغرق "وقتا طويلا"، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث .
يشار إلى أن نحو ستة ملايين شخص يستخدمون شبكة المترو في هونج كونج خلال أيام الأسبوع.

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