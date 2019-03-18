الطبخ صنعة وشطارة.. نصائح لتعزيز النكهة في طعامك



لا تعد البصل والثوم في البداية



تقطيع البصل أو الثوم في البداية قبل تحضير الطبخة، قد يفقدهما متعتهما الأساسية المستفادة من خلطهما في الطبخة طازجين، لذا يجب تقطيعهما قبل استخدامهما فورًا.



انتظار الوقت المناسب للقلي



عندما يلمع الزيت الساخن، فهي اللحظة المناسبة لتشويح أو قلي الطعام، لذلك تأكدوا من سخونة المقلاة جيدًا قبل وضع الطعام بها، ولا تقلقوا فسوف تنخفض حرارة السطح بنسبة ما، عند وضع الطعام بها.



البواقي



بعد قلي عدد من الأطعمة، ستلتصق بالمقلاة مجموعة من البواقي البنية اللون أحيانًا، لا تتخلصي منها ولكن عليك إخراجها من المقلاة بواسطة ملعقة خشبية، وقم باستخدامها في "الشوربة" على سسيل المثال، وتأكد أنها ستضيف طعمًا لذيذًا ومختلفًا.



رشة سكر



وضع بعض السكر على الطعام، يعطيه نكهة أفضل وأشهى بالتأكيد، لذلك عليك برش بعض السكر على الطعام خصوصا البروتينات والخضار.



طهي التوابل المطحونة



طهي التوابل المطحونة في الزبدة أو الزيت قبل إضافة السائل، يعطي الطبخة نكهة أفضل وتأثيرا جميلا.



التمييز بين الأعشاب وبعضها



أفضل وقت لإلقاء الأعشاب القوية مثل الزعتر يكون أثناء طهي الطعام، ولكن الأعشاب البسيطة مثل البقدونس والشبت عليكم استخدامها في نهاية الطبخة، حتى تحتفظ بلمعتها وتكوينها في الطبق.​

تقديم طبق جيد وجذاب يلقى إعجاب متذوقيه، هذا أمر ليس سهلًا بالمرة على الكثير من مقدمي الطعام، فهناك الكثير من "الخطوات المهمة" التي يجب عليك إدراكها جيدًا، لتتمكني من صنع طبق شهي لا ينسى، وفقًا لموقع "lifehacker" وهي: