ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

الطبخ صنعة وشطارة.. نصائح لتعزيز النكهة في طعامك

الإثنين 18/مارس/2019 - 01:59 م
لطبخ صنعة مش بس نفَس..نصائح
لطبخ صنعة مش بس نفَس"..نصائح لتعزيز النكهة في طعامك
أسماء عبد الحفيظ
تقديم طبق جيد وجذاب يلقى إعجاب متذوقيه، هذا أمر ليس سهلًا بالمرة على الكثير من مقدمي الطعام، فهناك الكثير من "الخطوات المهمة" التي يجب عليك إدراكها جيدًا، لتتمكني من صنع طبق شهي لا ينسى، وفقًا لموقع "lifehacker" وهي:

لا تعد البصل والثوم في البداية

تقطيع البصل أو الثوم في البداية قبل تحضير الطبخة، قد يفقدهما متعتهما الأساسية المستفادة من خلطهما في الطبخة طازجين، لذا يجب تقطيعهما قبل استخدامهما فورًا.

انتظار الوقت المناسب للقلي

عندما يلمع الزيت الساخن، فهي اللحظة المناسبة لتشويح أو قلي الطعام، لذلك تأكدوا من سخونة المقلاة جيدًا قبل وضع الطعام بها، ولا تقلقوا فسوف تنخفض حرارة السطح بنسبة ما، عند وضع الطعام بها.

البواقي 

بعد قلي عدد من الأطعمة، ستلتصق بالمقلاة مجموعة من البواقي البنية اللون أحيانًا، لا تتخلصي منها ولكن عليك إخراجها من المقلاة بواسطة ملعقة خشبية، وقم باستخدامها في "الشوربة" على سسيل المثال، وتأكد أنها ستضيف طعمًا لذيذًا ومختلفًا.

رشة سكر

وضع بعض السكر على الطعام، يعطيه نكهة أفضل وأشهى بالتأكيد، لذلك عليك برش بعض السكر على الطعام خصوصا البروتينات والخضار.

طهي التوابل المطحونة

طهي التوابل المطحونة في الزبدة أو الزيت قبل إضافة السائل، يعطي الطبخة نكهة أفضل وتأثيرا جميلا.

التمييز بين الأعشاب وبعضها

أفضل وقت لإلقاء الأعشاب القوية مثل الزعتر يكون أثناء طهي الطعام، ولكن الأعشاب البسيطة مثل البقدونس والشبت عليكم استخدامها في نهاية الطبخة، حتى تحتفظ بلمعتها وتكوينها في الطبق.​

ترشيحاتنا

مفاجأة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا كانت تعلم بالهجوم الإرهابي قبل تنفيذه بـ 9 دقائق

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

جماهير غزل المحلة تستعيد ذكريات مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز.. فيديو

كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

قرار جديد للحكومة النيوزيلندية بشأن قانون حيازة الأسلحة

كهف الثلج .. لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة في الوادي الجديد.. صور

شاهد.. والد ووالدة دينا الشربيني يحتفلان بعيد ميلادها برفقة عمرو دياب

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

فى 48 ساعة فقط انسفي الدهون العنيدة بهذا الرجيم الخارق

السيارات المفضلة للأمير محمد بن سلمان.. صور

المنتخب يحدد موعد السفر إلى النيجر لخوض الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا

إذاعة هولندا: قوات مكافحة الإرهاب تطوق مبنى يختبئ فيه مسلح أوتراخت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ضباط أمن القاهرة يقدمون هدايا وورودًا للمسنات بدور الرعاية

بالتفاصيل والصور.. مقتل شخص في هجوم إرهابي على محطة ترام في هولندا

السيسي يتجول في معبد فيله مع الشباب العربي والأفريقي.. صور

كلب يعض ممثلا تركيا شهيرا.. صور

شاهد.. جولة رئيسي الوزراء والبرلمان في الحرم الجامعي بأسوان

فيديو

شاهد.. متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في صربيا
خبير استراتيجى: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي واجب وطنى..فيديو
خريجى الأزهر بليبيا: متفائلون بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو
شاهد.. إغلاق المدارس في هولندا عقب حادث إطلاق النار
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟