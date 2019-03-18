ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يغرد بالصدارة وريال مدريد يقترب من الوصافة

انتهت الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا"، بعد فوز برشلونة على نظيره ريال بيتيس، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ليلة أمس، على ملعب "بينتو فيامارين".



كما شهدت الجولة فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو، بثنائية دون رد، في أول مباراة تحت قيادة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، بعد عودته مرة أخرى لقيادة الفريق، خلفًا للأرجنتيني المُقال سانتياجو سولاري، ليقترب من مركز الوصافة، بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام نظيره أتلتيك بيلباو، بثنائية دون رد.



وحقق إشبيلية فوزًا صعبًا، على نظيره إسبانيول، بهدف دون رد، فيما تعادل فالنسيا مع خيتافي 0-0.



وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ28 في الصورة التالية: