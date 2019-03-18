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محافظات

فحص 126 ألف مواطن بحملة 100 مليون صحة في الوادي الجديد

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:31 ص
فحص 126 ألف مواطن
فحص 126 ألف مواطن بحملة 100 مليون صحة في الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت في يومها السابع عشر من فحص 126211 مواطنا بجميع قرى ومدن المحافظة، وبنسبة إجمالية 59% مع الإصرار للوصول إلى المستهدف الكلي في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء الموعد المحدد للحملة.

من جانبها قالت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بجميع ربوع المحافظة.

ونجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، في زيادة ساعات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

وأضافت أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

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