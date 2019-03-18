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بونترا: ملتقى الشباب يتميز بقدرته على الجمع بين البلدان..فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:32 ص
بروفيسور شاز بونترا
بروفيسور شاز بونترا نائب رئيس جامعة إكسفورد لشئون الإبتكار
شيماء مجدي
أكد بروفيسور شاز بونترا نائب رئيس جامعة إكسفورد لشئون الابتكار، أن ملتقى الشباب يتميز بقدرته على الجمع بين البلدان، وذلك من أجل الوصول إلى آمال وطموحات فى مصر والبلاد الأخرى ، موضحًا أن منتديات الشباب تخلق حالة من الشغف لتحقيق نتائجه.

وأضاف "بونترا" خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ،اليوم الإثنين، أن الأسلوب الذى تم به تنظيم منتدى شباب العالم متميز، متمنيًا تزايد تلك المبادرات على كوكبنا.

ونوه إلى أن هناك عددا ضخما من الشباب ممن لديهم الشغف والطاقة والقدرة على ريادة الأعمال يحرصون على حضور منتديات الشباب لذا سعيدًا بحضوره وأحرص على حضور منتدى شباب العالم القادم.

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