منتخب السويس يقرر زيادة مكافآت الفوز لـ2000 جنيه لتحفيز اللاعبين

قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال زيادة مكافآت الفوز الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم لتصل إلى 2000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لتحفيز اللاعبين والهروب من دوامة الهبوط خلال ال4 جولات المتبقية في دوري القسم الثاني.



يأتى ذلك القرار على خلفية النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال مشواره في دوري القسم الثاني مما جعله أحد الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثالث.



جدير بالذكر أن فريق منتخب السويس يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 22 نقطة جمعه من 5 انتصارات و7 تعادلات بينما تلقى 9 هزائم.