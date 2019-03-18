برلماني: ملتقى الشباب العربي الأفريقي فرصة لخلق جيل من القادة الشباب

قال النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي 2019 في أسوان يعد رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة بشبابها على بناء قادة للمستقبل وخلق جيل جديد ليكون له دور في بناء الدولة الحديثة، وأن مصر أرض الأمن والسلام والاستثمار.





وأكد طوبيا، في بيان له، أن الملتقى يُعد فرصة لتبادل ووجهات النظر في كثير من القضايا المحلية والعالمية بين الشباب من مختلف دول العالم، وترسيخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش بين الشعوب، والترويج للسياحة، وعرض كل وجهات النظر والاقتراحات وكيفية معالجة القضايا والأمور في كافة المجالات.



