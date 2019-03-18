ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: ملتقى الشباب العربي الأفريقي فرصة لخلق جيل من القادة الشباب

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:02 ص
النائب ماجد طوبيا
النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن محافظة قنا
ماجدة بدوى
قال النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي 2019 في أسوان يعد رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة بشبابها على بناء قادة للمستقبل وخلق جيل جديد ليكون له دور في بناء الدولة الحديثة، وأن مصر أرض الأمن والسلام والاستثمار.

وأكد طوبيا، في بيان له، أن الملتقى يُعد فرصة لتبادل ووجهات النظر في كثير من القضايا المحلية والعالمية بين الشباب من مختلف دول العالم، وترسيخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش بين الشعوب، والترويج للسياحة، وعرض كل وجهات النظر والاقتراحات وكيفية معالجة القضايا والأمور في كافة المجالات.

وأضاف طوبيا، أن الملتقى يعد ايضا فرصة حقيقة لتبادل الآراء والمقترحات ووجهات النظر بين الشباب العربى والأفريقى والاستفادة بالخبرات هنا وهناك ووضع حلول للمشاكل وصناعة القرارات والخروج بحلول ملزمة وفى النهاية صناعة قادة قادرين على تحمل المسئولية فى المستقبل والعمل العام.

ترشيحاتنا

بسبب صحيح البخاري .. فيس بوك يحظر مفكرا مصريا

علي جمعة يكشف حقيقة لا يعرفها الكثيرون عن حديث من ترك الصلاة فقد كفر

كهف الثلج .. لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة في الوادي الجديد.. صور

تعرف على تفاصيل التحديثات الجديدة لواتساب

شاهد.. محطم زجاج مسجد نيوزيلندا يروي كيف أنقذ حياة مئات المصلين

هل يجوز إخراج كفارة بدلا من قضاء الصيام عن إفطار رمضان بسبب الحمل

بورصة الدواجن .. الفراخ البيضاء تسجل 26 جنيها للكيلو

آخر ظهور لناس وناس.. تحديث جديد من الواتساب

علي جمعة يكشف عن 6 علامات للغفلة عن الله تعالى والتيه في الدنيا

صاحب محل العصير يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس الوزراء..فيديو

شاهد.. والد ووالدة دينا الشربيني يحتفلان بعيد ميلادها برفقة عمرو دياب

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض الصدفية يشوه وجه كيم كارداشيان.. صورة

كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

منجد أفرنجي.. أميرة البحيرة ترفع شعار الشغل مش عيب.. صور

عاش هنا .. حكاية السيد راضي فيلسوف المسرح

ليلة سقوط سرحان خُط أسيوط.. ذبح طفلا رفضت أسرته دفع إتاوة ويمتلك ترسانة أسلحة..صور

فيديو

الفيروسات الكبدية: تبنى السيسي حملة لعلاج فيروس سي بإفريقيا حدث عالمي فريد
بث مباشر.. حفل تخريج 36 متدربا من أئمة ليبيا
صاحب محل العصير يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس الوزراء..فيديو
صاحب محل عصير قصب: حاسبت الحكومة على المشاريب.. فيديو
المرور: لم نتلق إخطارات بشبورة مائية على الطرق السريعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟