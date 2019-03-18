ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أهلي 2000 يواجه المقاولون العرب

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:00 ص
فريق الناشئين لكرة
فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠»
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠» اليوم مع المقاولون العرب، في المباراة التي تجمعهما في الثالثة إلا ربع عصرًا، على ملاعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٢ من بطولة منطقة القاهرة.

الأهلي يخوض اللقاء وهو يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة في البطولة، حيث طالب أمين عرابي المدير الفني لاعبيه بالتركيز جيدًا في كل مباراة، والنظر لها على أنها مواجهة كأس، وعدم الاعتماد على تصدر الدوري والسعي للفوز باستمرار وتسجيل أكبر عدد من الأهداف وعدم إهدار الفرص.

يدخل الأهلي المباراة وفي رصيده ٥٦ نقطة، بعدما فاز في ١٨ مباراة وتعادل في مباراتين، مسجلًا ٨٠ هدفًا، مقابل ١٢ هدفًا في شباكه، وما زالت تتبقى له مباراة مؤجلة أمام سراي القبة.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠٠، أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الله فاروق المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.

ترشيحاتنا

تعرف على تفاصيل التحديثات الجديدة لواتساب

ليلة سقوط سرحان خُط أسيوط.. ذبح طفلا رفضت أسرته دفع إتاوة ويمتلك ترسانة أسلحة..صور

بث مباشر.. حفل تخريج 36 متدربا من أئمة ليبيا

آخر ظهور لناس وناس.. تحديث جديد من الواتساب

نجاة ليفربول أمام فولهام تتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

صاحب محل عصير بأسوان: تفاجئت برئيس الوزراء ماشي دون حراسة.. فيديو

الأمواج الطائشة تطيح بصناعة السفن.. الباب والشباك أزاح مهنة الآباء في الأنفوشي.. فيديو

اليوم .. نتيجة حج قرعة الداخلية بـ ٤ محافظات تعرف عليها .. خدمات

صاحب محل عصير قصب: حاسبت الحكومة على المشاريب.. فيديو

ضبط مبلغ مالي قبل تهريبه إلى عمان داخل حقيبة راكب بمطار القاهرة .. صور

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

بعد نجاح حلم السيسي للقضاء على فيروس سي للمصريين.. مبادرة رئاسية لعلاج الأشقاء الأفارقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض الصدفية يشوه وجه كيم كارداشيان.. صورة

كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

منجد أفرنجي.. أميرة البحيرة ترفع شعار الشغل مش عيب.. صور

عاش هنا .. حكاية السيد راضي فيلسوف المسرح

ليلة سقوط سرحان خُط أسيوط.. ذبح طفلا رفضت أسرته دفع إتاوة ويمتلك ترسانة أسلحة..صور

فيديو

الفيروسات الكبدية: تبنى السيسي حملة لعلاج فيروس سي بإفريقيا حدث عالمي فريد
بث مباشر.. حفل تخريج 36 متدربا من أئمة ليبيا
صاحب محل العصير يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس الوزراء..فيديو
صاحب محل عصير قصب: حاسبت الحكومة على المشاريب.. فيديو
المرور: لم نتلق إخطارات بشبورة مائية على الطرق السريعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟