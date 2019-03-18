أهلي 2000 يواجه المقاولون العرب

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠» اليوم مع المقاولون العرب، في المباراة التي تجمعهما في الثالثة إلا ربع عصرًا، على ملاعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٢ من بطولة منطقة القاهرة.



الأهلي يخوض اللقاء وهو يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة في البطولة، حيث طالب أمين عرابي المدير الفني لاعبيه بالتركيز جيدًا في كل مباراة، والنظر لها على أنها مواجهة كأس، وعدم الاعتماد على تصدر الدوري والسعي للفوز باستمرار وتسجيل أكبر عدد من الأهداف وعدم إهدار الفرص.



يدخل الأهلي المباراة وفي رصيده ٥٦ نقطة، بعدما فاز في ١٨ مباراة وتعادل في مباراتين، مسجلًا ٨٠ هدفًا، مقابل ١٢ هدفًا في شباكه، وما زالت تتبقى له مباراة مؤجلة أمام سراي القبة.



ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠٠، أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الله فاروق المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.