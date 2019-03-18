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فن

نانسي عجرم تنصح جمهورها: لا تكونوا مسالمين

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:01 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
شروق ابراهيم
استعانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأحد الأقوال المأثورة، لتنصح جمهورها على حسابها بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وقالت "نانسي" في تغريدتها: "كن بسيطًا مسالمًا في كل شيء، إلا في أحلامك انتزعها من يد الحياة بقوّة".

يذكر أن نانسي طرحت كليب أغنيتها "الحب زي الوتر" من ألبومها الأخير "حاسة بيك"، بعد أيام من طرح أغنيتها "ليا" بمناسبة ولادة ابنتها الثالثة من زوجها طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم.

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