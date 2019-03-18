فرج عامر يشيد بدعوة إنتصار السيسي لتشجيع وتنمية مهارات عقول الشباب

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة التحية للسيدة إنتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية لدعوتها إلى تشجيع وتنمية مهارات العقول المستنيرة والمتفردة التى تزخر بها المنطقتان الأفريقية والعربية.



وأشاد عامر بتدوينة قرينة رئيس الجمهورية على موقع "فيسبوك" التى قالت فيها :"سعدت كثيرا بما تم مناقشته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى، والتى أثبتت أن أفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة التى علينا جميعا أن نتكاتف ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الفرص اللازمة لتشجيعهم وتنمية مهاراتهم".



وقال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان فى تدوينة له على صفحته بموقع " فيسبوك": أننى أتمنى من أعماق قلبى أن يتم فعلا تنمية مهارات العقول المستنيرة التى شاهدناها فى ملتقى الشباب العربى الافريقى بأسوان هذا الشباب الجميل والواعد والذى أكد بحق قدرته على قيادة المنطقتين العربية والأفريقية فى المستقبل القريب".

