ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

فرج عامر يشيد بدعوة إنتصار السيسي لتشجيع وتنمية مهارات عقول الشباب

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:14 ص
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
فريدة محمد
وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة التحية للسيدة إنتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية لدعوتها إلى تشجيع وتنمية مهارات العقول المستنيرة والمتفردة التى تزخر بها المنطقتان الأفريقية والعربية.

وأشاد عامر بتدوينة قرينة رئيس الجمهورية على موقع "فيسبوك" التى قالت فيها :"سعدت كثيرا بما تم مناقشته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى، والتى أثبتت أن أفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة التى علينا جميعا أن نتكاتف ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الفرص اللازمة لتشجيعهم وتنمية مهاراتهم".

وقال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان فى تدوينة له على صفحته بموقع " فيسبوك": أننى أتمنى من أعماق قلبى أن يتم فعلا تنمية مهارات العقول المستنيرة التى شاهدناها فى ملتقى الشباب العربى الافريقى بأسوان هذا الشباب الجميل والواعد والذى أكد بحق قدرته على قيادة المنطقتين العربية والأفريقية فى المستقبل القريب".

موضوعات متعلقة

السويدي يشيد بمبادرة فرج عامر وأعضاء لجنة الشباب بالسفر لروسيا على نفقتهم الخاصة

رد ناري من فرج عامر على تصريحات مرتضى منصور

فرج عامر: مصر تولي اهتماما لتأهيل الشباب الأفريقي والعربي

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

السيسي يفتتح ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. نواب: يقوي جسور التواصل بين الشباب.. منصة لمناقشة أهم ما يشغل بال الجيل الحالي.. واهتمام كبير من مصر لتأهيل شبابها

برلمانية: توصيات ملتقى شباب العربي الأفريقي تسهم في نشر الديمقراطية

ترشيحاتنا

صاحب محل عصير قصب: حاسبت الحكومة على المشاريب.. فيديو

لتحافظ على صلاتها ومكياجها..الإفتاء توضح كيفية وضوء العروسة يوم زفافها..فيديو

السيارات المفضلة للأمير محمد بن سلمان.. صور

سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الاثنين

فى 48 ساعة فقط انسفي الدهون العنيدة بهذا الرجيم الخارق

علي جمعة يكشف عن 8 طرق لشكر الله تعالى على نعمه بالعينين والأذنين

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

الارصاد: استمرار الطقس الدافئ غدا.. والعظمى بالقاهرة 26

علي جمعة يكشف عن 6 علامات للغفلة عن الله تعالى والتيه في الدنيا

جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو

هل يجوز إخراج كفارة بدلا من قضاء الصيام عن إفطار رمضان بسبب الحمل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض الصدفية يشوه وجه كيم كارداشيان.. صورة

كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

منجد أفرنجي.. أميرة البحيرة ترفع شعار الشغل مش عيب.. صور

عاش هنا .. حكاية السيد راضي فيلسوف المسرح

ليلة سقوط سرحان خُط أسيوط.. ذبح طفلا رفضت أسرته دفع إتاوة ويمتلك ترسانة أسلحة..صور

فيديو

بث مباشر.. حفل تخريج 36 متدربا من أئمة ليبيا
صاحب محل العصير يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس الوزراء..فيديو
صاحب محل عصير قصب: حاسبت الحكومة على المشاريب.. فيديو
المرور: لم نتلق إخطارات بشبورة مائية على الطرق السريعة.. فيديو
الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟