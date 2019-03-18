صحف الكويت: الكويتيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا.. السيسي يدعو الشباب العربي والأفريقي للتمسك بالحوار وتقبل الآخر.. الجنيه المصري يصعد لأعلى مستوى..والبنتاجون ينفي إبقاء 1000 جندي في سوريا

نائب وزير الخارجية: توقيع اتفاقيات دفاعية وأمنية وتعاون جمركي خلال زيارة بومبيو إلى الكويت غدا

مقتل 24 شخصًا إثر خروج قطار عن سكته في الكونغو الديموقراطية

روحاني: سنقيم دعوى قانونية ضد مسؤولين أميركيين بسبب فرض عقوبات على إيران

إعادة فتح مطار دنيدن النيوزيلندي بعد إنذار كذاب عن طرد مشبوه



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من أهم الموضوعات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، سلطت صحيفة الوطن الضوء على دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة المغرب أمس الأحد على شهداء مسجدي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا والدعاء لهم في خطبة يوم الجمعة المقبل.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إن قطاع المساجد بالوزارة أصدر تعميما إداريا يدعو أئمة المساجد في البلاد كافة على اقامة صلاة الغائب على المصلين الذين قضوا ظلما وعدوانا في هذا الحادث الإرهابي.



وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية رئيس اللجنة العليا لتعزيز الوسطية فهد الشعلة استنكر في بيان سابق حادث إطلاق النار الارهابي الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا الذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.



وأبرزت صحيفة الراي تصريح نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بأن زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو إلى البلاد التي تبدأ يوم غد (الثلاثاء) «ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي».



ورحب الجارالله في تصريح صحفي اليوم بزيارة بومبيو التي تأتي في إطار جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، معربا عن تطلعه لأن تسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتطوير مجالاته.



وذكرت صحيفة الانباء أن شركة الخطوط الجوية الكويتية قد شاركت في الاجتماع الـ84 للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) والذي عقد في بيروت يوم الخميس الماضي، وقد ترأس وفد الخطوط الجوية الكويتية المشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف عبدالحميد الجاسم.



وعلى هامش الاجتماع، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم،إنه الخطوط الجوية الكويتية يسرها اليوم أن تشارك في الاجتماع الـ 84 للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي، كما يسعدها في هذا الاجتماع أن تدعم القرارات التي تصب في صالح الاتحاد خاصة في تطوير وتحسين منظومة قطاع الطيران في الشرق الأوسط بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص.



عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة الوطن على دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشباب العربي والافريقي الى التمسك بالحوار وتقبل الآخر والعمل الجاد مؤكدا الحاجة الى ضرورة "تجديد الخطاب الانساني" في ظل الاوضاع السائدة.



ووجه الرئيس السيسي "رسالة" للشباب في كلمة في ختام اعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي مساء أمس الاحد في نسخته الأولى بمدينة أسوان جنوبي البلاد بشأن ضرورة الحفاظ على بلدانهم وأوطانهم.



وقال الرئيس السيسي إن الواقع الراهن الذي أرهقته الحروب والنزاعات والانحراف غير المسبوق عن النسق الانساني يحتم علينا أن نكثف من مساعينا لاعادة تجديد الخطاب الانساني وصياغة مستقبل البشرية يشتمل على معاني الاستقرار والسلام والتنمية وتجاوز الصراعات".



كما أشارت الصحيفة نفسها إلى أن قوات البحرية نجحت في إنقاذ سائحين فرنسيين في البحر الأحمر بعد تعرض المنطقة لسوء الأحوال الجومائية.



وأكد المتحدث أن القوات البحرية تلقت إشارة استغاثة من لنش شراعي فرنسي جنوبي البحر الأحمر يتعرض للغرق نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث وصلت سرعة الرياح إلى (40) عقدة.



وقالت صحيفة القبس إن الجنيه المصري ارتفع، إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوما بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد.



وجرى تداول العملة بسعر 17.34 جنيه للدولار، لتزيد أكثر من 3 بالمئة مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجلته في 22 يناير، حين بدأت أحدث موجة صعود لها.



وقالت وكالة الانباء الكويتية "كونا" إن إيران دشنت اليوم الأحد عدة مشاريع جديدة لزيادة انتاجها من الغاز من حقل (بارس) المشترك مع قطر متوقعة في الوقت نفسه أن يصل انتاجها من الحقل المذكور بعد ستة أشهر الى نحو 750 مليون متر مكعب في اليوم.

وقالت وكالة الانباء الرسمية الايرانية ان تكلفة إنشاء هذه الوحدات بلغت اكثر من 11 مليار دولار امريكي حيث تتقدم ايران للمرة الاولى على قطر في استحصال الغاز من هذا الحقل المشترك بين البلدين.



ونوهت الوكالة إلى أنه تم تدشين الوحدة ال13 في الحقل لانتاج 56 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و75 الف برميل من المكثفات الغازية و400 طن من الكبريت و500 طن من الغاز المسال حيث يبلغ اجمالي عائدات البلاد منها نحو 30 مليون دولار يوميا.



وأفادت صحيفة الراي بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أن بلاده ستقيم دعوى قانونية ضد مسؤولين أمريكيين بسبب فرض عقوبات على إيران تعد «جرائم ضد الإنسانية».



دوليا، ذكرت صحيفة الوطن أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون نفت أمس الأحد، تقريرًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن نية الوزارة إبقاء قرابة 1000 جندي أمريكي في سوريا.



وقال المتحدث باسم مكتب رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأمريكية باتريك رايدر في بيان: "لم يطرأ أي تغيير على خطة الانسحاب المُعلنة في فبراير(شباط) الماضي، والتي لايزال البنتاغون ينفذها بناءً على توصيات الرئيس دونالد ترامب".



وأوضحت صحيفة الآن أن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح الأحد بعدما خرج قطار بضائع على متنه ركاب متسللين سرًا عن سكته في الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت الشرطة وهيئات طبية.



وقال مسؤول محلي في شرطة السكة الحديد: "انتشلنا 24 جثة معظمهم اطفال. إنها حصيلة مبدئية لأن العربات لا تزال مقلوبة"،مضيفا أن "معظم الركاب متسللين سراُ لأنه قطار بضائع. علّقنا عمليات البحث بسبب حلول المساء في المنطقة".



وأوضح أن "العديد من العربات سقطت من فوق الجسر في مياه نهر لومبي وخمسة عربات أخرى لا تزال مقلوبة".



كما أشارت الوطن إلى إعلان السلطات النيوزيلندية اليوم الإثنين إعادة فتح مطار دنيدن بعد "إنذار كاذب" بسبب طرد مشبوه، وذلك بعد يومين من مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، التي أودت بحياة 50 شخصًا.



وأغلقت السلطات الطرق المؤدية للمطار واضطرت الرحلة 691 التابعة لشركة "اير نيوزيلند" القادمة من ويلينغتون، للتحليق مرارًا فوق مطار دنيدن نحو ساعة قبل أن تعود إلى العاصمة النيوزيلندية.