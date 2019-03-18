الجماهير تستقبل بعثة الزمالك بالمطار عقب التأهل لدور الثمانية..صور

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، قادمة من الجزائر، بعد خوض مباراة نصر حسين داي.



واستقبلت جماهير الفريق الأبيض، بعثة الفريق في مطار القاهرة، واحتفلت معهم بالتأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية.



وكان الزمالك قد تعادل مع الفريق الجزائري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.



وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

