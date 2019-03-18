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برلمان

علاء عابد: السيسي انتصر لحقوق الإنسان العربى والأفريقي بملتقى أسوان

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:14 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
ماجدة بدوى
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن الأهمية القصوى لجميع التوصيات الصادرة عن ملتقى الشباب العربى الأفريقى الذى انعقد بمدينة أسوان لتحقيق التكامل الاقتصادى والاستثماري والقضاء على جميع المشكلات والأزمات والتحديات التى تواجه الدول العربية والأفريقية.

ووجه " عابد " فى بيان له أصدره اليوم تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الحقيقى على إعلاء قيم وحقوق الإنسان العربى والأفريقي فى التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى وهذا ليس بغريب عن الرئيس السيسى الذى يؤكد دائما أنه ينتصر لحقوق الإنسان فى أى مكان بالعالم، مؤكدا أنه وقف أمام عدد من توصيات الملتقى وتأكد أنها لا يمكن أن تصدر إلا من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى إعطاء أولوية قصوى لحقوق الانسان المصرى بمفهومها الشامل.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن هذه التوصيات تتضمن قيام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتى الخارجية والتعليم لفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصرى ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ وقيام وزارة التعليم العالى وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وأفريقيا، بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على تنفيذ إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر وليس اللاجئين.

وأكد النائب علاء عابد أن الرئيس السيسى كان حريصا كل الحرص على حقوق الإنسان العربى والأفريقي عندما وجه نداء للشباب العربى والأفريقي بالحفاظ على دولهم والتصدي للإرهاب وللأفكار الإرهابية والتكفيرية المتطرفة.

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