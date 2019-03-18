تنشيط السياحة تنظم رحلة لطلاب جامعة أسيوط لـ الدير المعلق بأبنوب

نظمت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بمحافظة أسيوط، رحلة لطلاب جامعة أسيوط إلي دير مارمينا العجايبي الشهير بـ "الدير المعلق" بأبنوب، وذلك في إطار رؤية المحافظة التي تهدف إلى زيادة الوعي السياحي لدى جميع المواطنين وتنشيط حركة السياحة الداخلية بمحافظة أسيوط.



وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أهمية تنشيط السياحة الداخلية وتعريف أبناء المحافظة بقيمة وتاريخ بلدهم وترسيخ روح الانتماء الوطني لديهم حتى يقوموا هم بدورهم في الترويج لما تزخر به مصر من تاريخ وحضارة عريقة وآثار جذبت العديد من علماء العالم إليها حتى أصبحت علما يُدرس في أشهر الجامعات بمختلف دول العالم ويعرف باسم "علم المصريات" مشيرًا إلى تقديم دعمه الكامل للنهوض بهذه الصناعة المهمة.



وأشاد عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بحسن استقبال الأنبا لوكاس - أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة - ورئيس الدير المعلق بأبنوب والذي قدم للطلاب شرحًا تفصيليًا عن تاريخ الدير ونشأته وذلك في إطار التعاون المتبادل بين مسئولي الأديرة الأثرية والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي في نشر الوعي السياحي وتنشيط حركة السياحة الداخلية.