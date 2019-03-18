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ثقافة

عامر التوني والمولوية يجددون لقاءهم مع جمهور ساقية الصاوي.. 28 مارس

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:11 ص
عامر التونى
عامر التونى
جمال الشرقاوي
يتجدد لقاء المولوية المصرية وقائدها عامر التونى فى ساقية الصاوى، يوم الخميس 28 مارس على مسرح النهر في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتأسست المولوية المصرية فى عام 1994 على يد منشدها عامر التونى الذى حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

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