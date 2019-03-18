مقتل جندي حدود إيراني في اشتباك مع جماعة مسلحة قرب العراق

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين إن جنديا من حرس الحدود قٌتل في اشتباك مع جماعة مسلحة قرب الحدود الغربية مع العراق.



وتعزز القوات المسلحة الإيرانية تواجدها على طول حدودها لمنع التهريب والهجرة غير الشرعية وتسلل المتشددين.



ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن کیومرث شیخي قائد قوات حرس الحدود في إقليم كرمنشاه قوله "الليلة الماضية في حدود الساعة التاسعة مساء، اشتبكت قوات حرس الحدود التي كانت تحاول منع مهربين مسلحين من دخول البلاد مع عصابات مسلحة".



وأضاف أن جنديا في دورية حدودية بمنطقة بانه قٌتل في الاشتباك.



وقال شيخي إن المسلحين كانوا يخططون للقيام بعمليات تخريبية في إيران لكن لم يذكر تفاصيل ولم يتحدث عما إذا كانوا على صلة بجماعات متشددة.



وفي يوليو تموز، قتل متشددون عشرة من قوات الحرس الثوري الإيراني في هجوم على نقطة عسكرية على الحدود العراقية وهي المنطقة التي تنشط بها جماعات كردية معارضة.



وتتسلل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي أيضا إلى إيران عبر الحدود مع العراق التي يسهل اختراقها بسبب ضعف التنسيق بين قوات الأمن في البلدين.