انطلاق مهرجان الأحساء المبدعة السعودي للحرف اليدوية

انطلق مساء أمس، في قلعة أمانة الأحساء التراثية، مهرجان «الأحساء المبدعة» للحرف اليدوية والفنون الشعبية، الذي تنظمه أمانة الأحساء ويستمر حتى 30 مارس الجاري.



وبحسب بيان، جاء المهرجان امتدادًا لِنَيل محافظة الأحساء لعضوية الانضمام لشبكة المدن الإبداعية العالمية بمنظمة اليونسكو العالمية، في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية كأول مدينة خليجية والثالثة عربيًا.



ويأتي المهرجان ضمن منظومة أهداف موسم الشرقية الرامية إلى التعريف بالتراث والحضارة العريقة التي تختزنها المنطقة، ونقلها إلى الأجيال القادمة، كما يُعَدُ موسم الشرقية، فرصة قيّمة للتعريف بتاريخ الأحساء العريق والأنشطة الشعبية القديمة.



ويعرض المهرجان 40 حرفة يدوية تروي قصصًا وحكايات حياة الأحساء المتوارثة عبر مئات السنين، لينتهي المطاف عبر "البيت الأحسائي" الذي يجسد واقع الحياة القديمة الأحسائية، المشتملة على حياة الأسرة القديمة بمقتنياتها وآثارها.



كما يمارس العديد من شباب وفتيات الأحساء الحرف اليدوية النابعة من التراث القديم، ليسجل المهرجان حضورًا واضحًا في المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الاحساء، وتحقيق الهدف في رفع ثقافة المحافظة على الحرف اليدوية، والقيمة التراثية التي تحملها سجلات تاريخ الأحساء.