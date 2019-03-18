حكاية خُط أسيوط بدأت فى 2018 وانتهت خلف القضبان..أجبر أهالي قريته على دفع إتاوات.. وذبح طفلا فى سن الزهور أمام منزله.. الأهالى: المتهم ذاع صيته فى تجارته المشبوهة ويمتلك ترسانة أسلحة.. صور



وفي إحدى الليالي طلب« خط أسيوط» من والدة الطفل المجنى عليه مبلغا قدره 30 ألف جنيه إتاوة وعقب رفضها قرر الانتقام منها لم يفقر المتهم قليلًا وسرعان ما قام باستدراج الطفل وخطفه لمساومة والدتة على المبلغ المطلوب.



- قرية القوصية



تفاصيل العثور على طفل مذبوح أمام منزله بقرية القوصية على يد خط أسيوط يرصدها صدى البلد.



- والدة الطفل تبحث عن طفلها



اكتشفت والدة الطفل اختفاء طفلها من أمام منزلها وقامت بالبحث عنه فى كل مكان بالقرية الصغيرة واكتشفت بعدها ان المتهم سرحان هو من قام بخطفه وهددها فى حالة عدم دفع المبلغ أنه سيقتل الطفل توجهت الأم الى مركز الشرطة وحررت محضر بالواقعة لكن المتهم كان يهرب الى المنطقة الجبلية المجاورة إلى القرية ويخفى عن عيون الأهالى.



96 ساعه على الجريمة



وفى صباح اليوم الرابع للاختطاف،عثر الأهالى على جثة الطفل حسن مذبوحا من منطقة الرقبة وملقيا أمام منزله، وتم نقل الجثة وتسليمها إلى الأسرة وبدأت الأجهزة الأمنية فى البحث عن المتهم الهارب سرحان الذى تسبب فى حالة من الرعب والهلع بين الأهالي حتى القى القبض عليه وبحوزته أسلحة نارية.



- حكاية ترسانة الأسلحة والجبال



المتهم مرجان علي عمر والشهير بسرحان ظل حرا طليقا يحتمى بترسانة الأسلحة والجبال لمدة 8 أشهر متواصلة حتى تم إلقاء القبض عليه فى أحد الأكمنة التى تم اعدادها لها من قبل الأجهزة الأمنية.



صور مرعبه على فيس بوك



وخلال تلك الفترة أطلق على نفسه خط أسيوط وحاول نسيج قصص اجرامية حوله حتى يرهب الاهالى وقام بنشر صور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يمسك بالأسلحة النارية الثقيلة.



الأم المكلومة تستغيث



وعلى مدار الشهور الماضية أطلقت الأم عدة استغاثات عبر مواقع التواصل تطالب الأجهزة الأمنية بسرعة إلقاء القبض على المتهم الذى بات يهددها ليل نهار هي وأسرتها بعد ان حررت محضرا ضده فى قسم الشرطة وطالبها بالتنازل عن المحضر وإلا سيكون مصيرها مثل ابنها وقالت الأم فى فيديو مصور لها انها تتهم مرجان بقتل ابنها وانه بات يهددها هى وافراد اسرتها انها ستلقى مصير ابنها.



- المتهم فى قبضة الأمن



وكانت الأجهزة الأمنية بأسيوط نجحت فى ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة خطف وقتل طفل والمطلوب فى العديد من القضايا وبحوزته سلاح نارى وذخائر.



- تحريات المباحث



كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العنصر الإجرامى شديد الخطورة مرجان.ع.ع وشهرته "سرحان"، المتهم الرئيسى فى واقعة خطف وقتل نجل المدعوة "نوال .ع.أ" 25 سنة "ربة منزل" - مُقيمة دائرة قسم شرطة مركز القوصية، عقب قيامهما بالإبلاغ بغياب نجلها "حسن .س.ح" 5 سنوات عقب خروجه من المنزل والعثور على جثته داخل زراعات بدائرة المركز.



- خط أسيوط يستعين بالمتهم الثاني



وما أسفرت عنه جهود فريق البحث أن المتهم المذكور وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر يدعى راضى .م.ع" 25 سنة "مزارع" (سبق ضبطه) وذلك إثر وجود خلافات بين المتهم (الأول) بوالدة الطفل، فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى لاستدراج الطفل وقتله.



قطاع الامن العام



وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط المذكور والسابق اتهامه فى 5 قضايا سلاح وذخيرة، استعراض قوة، مقاومة سلطات والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتي سلاح وذخيرة واستعراض قوة محكوم عليه فيهما بالسجن 4 سنوات مع الشغل، مطلوب ضبطه وإحضاره فى 7 قضايا قتل، شروع فى قتل، سلاح وإستعراض قوة وإتلاف، سلاح وذخيرة ، حيازة ذخائر، مطلوب للتنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد" محكوم عليه فيهما بالحبس لمدة 4 أشهر.. وضُبط بحوزته بندقية آلية و 25 طلقة من ذات العيار.

96 ساعة مرت على اختطاف الطفل حسن سمسم هاشم، الذي لقى مصرعه مذبوحًا على يد المتهم سرحان المعروف بين اهالى قرية القوصية بـ«خط أسيوط»، تلك المتهم التى ذاع صيته فى تجاره السلاح، واستغلال فقر تلك القرية وإرغامهم على دفع الاتاوة، دون وجه حق.