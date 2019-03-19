سلمى صباحي تقدم حفلًا غنائيًّا للأطفال.. 22 مارس

تقدم المطربة الموهوبة سلمى صباحى، حفلًا غنائيًّا للأطفال بعنوان "ماما سلمى" فى ساقية الصاوى يوم الجمعة 22 من مارس بقاعة الحكمة الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بعد نجاح حفلها الأول للأطفال فى الساقية.



سلمى صباحى مغنية مصرية بدأت الغناء فى سن الثامنة فى كورال الأطفال فى الأوبرا حتى درست فى جامعة القاهرة، وحصلت على لقب مغنية الجامعة وانضمت إلى فرقة أيامنا الحلوة، وأقامت العديد من الحفلات الموسيقية فى ساقية الصاوى بشكل مستقل. بدأت فى تقديم حفلات موسيقية للأطفال لأنها تحظى بشعبية كبيرة معهم من خلال برنامجها التلفزيونى "ماما سلمى" وتغنى فى هذه الحفلات الموسيقية أشهر أغانى الأطفال وكذلك بعض أغانيها الخاصة.

