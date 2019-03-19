ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

سلمى صباحي تقدم حفلًا غنائيًّا للأطفال.. 22 مارس

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:13 ص
ماما سلمى
ماما سلمى
جمال الشرقاوي
تقدم المطربة الموهوبة سلمى صباحى، حفلًا غنائيًّا للأطفال بعنوان "ماما سلمى" فى ساقية الصاوى يوم الجمعة 22 من مارس بقاعة الحكمة الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بعد نجاح حفلها الأول للأطفال فى الساقية.

سلمى صباحى مغنية مصرية بدأت الغناء فى سن الثامنة فى كورال الأطفال فى الأوبرا حتى درست فى جامعة القاهرة، وحصلت على لقب مغنية الجامعة وانضمت إلى فرقة أيامنا الحلوة، وأقامت العديد من الحفلات الموسيقية فى ساقية الصاوى بشكل مستقل. بدأت فى تقديم حفلات موسيقية للأطفال لأنها تحظى بشعبية كبيرة معهم من خلال برنامجها التلفزيونى "ماما سلمى" وتغنى فى هذه الحفلات الموسيقية أشهر أغانى الأطفال وكذلك بعض أغانيها الخاصة.

موضوعات متعلقة

عرائس الساقية يقدم سهرة غنائية لـ"عبد الحليم حافظ"

مسرحيتان وفاصل غنائى.. يبهر الأطفال فى ساقية الصاوى

حفل ريسيتال لصغار العازفين بقيادة إيناس موسى فى ساقية الصاوى

حفل فنى لصغار العازفين بساقية الصاوى اليوم

سلمى صباحي تحيي حفلا للأطفال الجمعة المقبل

كوكب الشرق تطل على جمهور الساقية.. الخميس القادم

ترشيحاتنا

بمناسبة رجوع طابا.. رويترز تنشر صورا للسادات من توقيع كامب ديفيد

اليوم.. نظر تظلم سعاد الخولي على قرار منعها من التصرف في أموالها

تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة المصلين بمسجد نيوزيلندا

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على تيشيرت منتخب مصر الجديد

أستاذ طب نفسي يكشف مفاجأة عن منفذ حادث نيوزيلندا الإرهابى.. فيديو

مصير أسود.. الإدارة الأمريكية تستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد قطر.. فيديو

اكتشف أقوى مضاد حيوي طبيعي للإنسان

أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن تعرض طائرة إيرانية لكارثة في قطر ..فيديو

طائرة إيرانية لنقل الأسلحة إلى سوريا تتعرض لكارثة في الدوحة

لقطات صادمة لإعصار إيداى في موزمبيق.. فيديو وصور

سفير مصر بـ نيوزيلندا يكشف سبب تأخر الشرطة في القبض على الإرهابي.. فيديو

وفاة شخص واختفاء 3 تحت أنقاض مسجد تحت الإنشاء بالكويت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

نبيلة مكرم: المصريون في الخارج قوة اقتصادية وثقافية وسياحية.. فيديو
شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة
الصحة: وضعنا استراتيجية لمنع تهريب علب ألبان الأطفال.. فيديو
مكرم: معسكرات للجيل الثاني والثالث من المصريين لتنمية الوطنية لديهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟