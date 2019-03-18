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شاهد.. سبل الحماية من الأمراض الموسمية الناتجة عن تغيير الفصول

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:29 م
الأمراض الموسمية
الأمراض الموسمية
توك شو
قال الدكتور رامي أنيس، استشاري الأمراض الصدرية والباطنية، إن الجهاز التنفسي يعمل بشكل مباشر مع المؤثرات الخارجية ويتأثر بها بشكل كبير، لافتًا إلى أن الأغشية المخاطية للعين والأنف والقصبات تتأثر بالعوامل الجوية والأتربة.

وأضاف أنيس، خلال لقائه مع الإعلاميين ولاء غانم، وعمر الاطرقجي، ببرنامج يوم جديد، المذاع على قناة الغد، أن شهري مارس وأبريل يشهدان اضطرابات في الطقس قد تؤثر على الجهاز التنفسي، موضحًا أن هناك ما يقرب من 20% من الناس لديهم أجسام مضادة مختلفة عن الباقين.

وأشار استشاري الأمراض الصدرية والباطنية، إلى أن الصحة العامة لخمس البشر تتأثر بشكل مباشر بتغير المواسم، مؤكدًا أن استنشاق الغبار وروائح الزهور يؤثر بشكل مباشر على حالة الجهاز التنفسي.

يذكر أنه مع تبدل فصول السنة وتغير العوامل الجوية، تتأثر الأوضاع الصحية للكثيرين بطريقة مباشرة، ومع اقتراب حلول فصل الربيع، والذي يشهد نشاطا غير عادي للرياح المحملة بالأتربة، فضلًا عن عدم استقرار الجو على مدار اليوم، تكون الإصابة ببعض الأمراض الموسمية أكثر شيوعا بدون أي مقدمات، مثل الرمد الربيعي وحساسية الأنف وحساسية الجلد والبعض أيضا يصاب بالأنفلونزا.

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