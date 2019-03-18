بدء اجتماع ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب لتحديث القانون النموذجى لمكافحة الإرهاب

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية،أعمال اجتماع اللجنة المشتركة والمكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث "القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب " بحضور الدكتور ياسر عبد المنعم مدير الادارة القانونية بالجامعة العربية.



ويهدف الاجتماع الى مراجعة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بمراجعة هذا القانون وفق الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء.



ويأتي القانون في إطار تعاون الدول ووزارات العدل والداخلية العرب لوضع قانون استرشادي يمكن الأخذ به في وضع القوانين الداخلية لكل دولة عربية.



ويتضمن القانون مجموعة من المواد التي تتعلق بمكافحة الاٍرهاب في الدول العربية، لتعزيز الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي لمكافحة الاٍرهاب ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الإرهابية، كما أنه يأتي في إطار اهتمام الدول العربية ووزارات العدل والداخلية بها بضرورة وضع قانون لمكافحة ظاهرة الاٍرهاب التي تسود معظم دول العالم وتؤرق الكثير من البلدان.